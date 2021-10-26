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Общество26 октября 2021 20:40

В Калининграде скорость движения по Эстакадному мосту снизят до 40 км/ч

Также будет снижена нагрузка на ось проезжающих по переправе транспортных средств
Иван МАРКОВ
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Во вторник 26 октября журналисты поинтересовались у главы администрации Калининграда Елены Дятловой о предварительных результатах экспертизы Эстакадного моста. Чиновница ответила, что «ничего фатального» специалисты не обнаружили, однако переправа требует капитального ремонта.

- Чтобы мы смогли не парализовать движение в городе, и чтобы мост нам прослужил, нам были выданы следующие рекомендации: ограничение нагрузки на ось транспортных средств и уменьшение скоростного режима до 40 километров в час на весь Эстакадный мост.

По словам Дятловой, специалисты минтранса разработают соответствующий проект организации дорожного движения.

- Средства на проектирование будем выделять со следующего года. Спроектируем и сделаем капремонт мостового сооружения. Это не фатально. А проведение капремонта сможет улучшить состояние моста. Замена опор и реконструкция не потребуются, - уточнила глава.