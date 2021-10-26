В Калининграде скорость движения по Эстакадному мосту снизят до 40 км/ч

Во вторник 26 октября журналисты поинтересовались у главы администрации Калининграда Елены Дятловой о предварительных результатах экспертизы Эстакадного моста. Чиновница ответила, что «ничего фатального» специалисты не обнаружили, однако переправа требует капитального ремонта.

- Чтобы мы смогли не парализовать движение в городе, и чтобы мост нам прослужил, нам были выданы следующие рекомендации: ограничение нагрузки на ось транспортных средств и уменьшение скоростного режима до 40 километров в час на весь Эстакадный мост.

По словам Дятловой, специалисты минтранса разработают соответствующий проект организации дорожного движения.

- Средства на проектирование будем выделять со следующего года. Спроектируем и сделаем капремонт мостового сооружения. Это не фатально. А проведение капремонта сможет улучшить состояние моста. Замена опор и реконструкция не потребуются, - уточнила глава.