Елена Дятлова о программе «Vision Zero»: «Повесить везде знаки «40» я пока не готова»

Во вторник 26 октября журналисты поинтересовались у главы администрации Калининграда Елены Дятловой, как она относится к экспериментам в рамках международной программы по повышению безопасности дорожного движения «Vision Zero». Чиновница ответила, что менталитет калининградцев пока не позволит пойти на радикальное снижение скоростного режима.

- Наши коллеги в Европе дошли уже до того, что сказали: «Не надо нам ехать быстро, мы готовы ехать крайне медленно, чтобы сохранить жизни», - начала Дятлова. - Вот скажите, у нас такая культура есть вообще? Вы готовы сегодня передвигаться по городу со скоростью 40 км/ч? Мы видим, как выглядит график: чем меньше скорость, тем ниже риск смертей при ДТП. Коллеги на это пошли, и все их мероприятия направлены на успокоение движения.

- Калининград по многим показателям пилотный город. Может, стоит попробовать? – предложили журналисты.

- Мы же много делаем для того, чтобы появлялись велодорожки, чтобы люди переходили на средства индивидуальной мобильности, чтобы развести потоки и дать возможность передвигаться на самокатах и велосипедах. И мы будем этим заниматься. Но повесить везде знаки «40» я пока не готова, - добавила глава.