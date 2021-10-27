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Происшествия27 октября 2021 8:26

МЧС: «После взрыва бытового газа в Балтийске было спасено 16 человек»

Всего в ликвидации последствий ЧП приняли участие 46 человек
Иван МАРКОВ
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Дом, где произошел взрыв

Дом, где произошел взрыв

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Во время взрыва бытового газа в Балтийске, произошедшего во вторник, 26 октября, в 14.10 в одной из квартир дома № 24 на улице Ушакова, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области.

- В результате взрыва бытового газа и последующего пожара выгорела квартира на площади 60 квадратных метров, - добавляет пресс-служба ведомства. - Нарушено остекление двух домов. Несущие конструкции дома не повреждены. Спасено 16 человек.

Для ликвидации последствий ЧП привлекалась группировка РСЧС в составе 46 человек, в том числе МЧС было представлено 26 спасателями и 7 единицами техники.