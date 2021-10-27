В Калининграде произошел пожар в пятиэтажке на улице Озерова

В Калининграде вечером во вторник, 26 октября, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Генерала Озерова. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20.19.

- В многоквартирном трехподъездном пятиэтажном жилом доме, в трехкомнатной квартире, расположенной на 4-м этаже, в коридоре горела проводка и мебель на площади 3 квадратных метров, - уточняет пресс-служба ведомства.

Сообщается также, что пострадавших не было и что для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1, ПСЧ-3 и СПСЧ в составе 17 человек и 4 единиц техники.

Со слов очевидцев, в доме также была проведена эвакуация жильцов.