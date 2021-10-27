В Гвардейском районе выгорел жилой дом с мансардой

Поздним вечером во вторник, 26 октября, в поселке Большие Горки Гвардейского района произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 22.34.

- Горел кирпичный одноэтажный частный жилой дом с мансардой довоенной постройки, - уточняет пресс-служба ведомства, - размером 6 на 10 метров. Кровля покрыта металлочерепицей по деревянной обрешетке. На мансардном этаже, в комнате размером 5 на 4 метра, горела мебель на площади 10 квадратных метров. Мансардный этаж закопчен.

К счастью, никто не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-14, ОП ПСЧ-14 и ОП ПСЧ-28 в составе 10 человек и 3 единиц техники.