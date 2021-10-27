Алиханов: «Конструктивная безопасность дома, где произошел взрыв, обеспечена»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, выехав 26 октября в Балтийск, где произошел взрыв бытового газа в доме № 24 на улице Ушакова, сообщил, что безопасность жильцов обеспечена.

- Главный вывод: остаток ресурса здания 1972 года постройки после взрыва в продольном и поперечном направлении - 59-63%. Это значит, что конструктивная безопасность обеспечена, - написал Алиханов в своем Инстаграме. - Уже дано поручение всем ответственным должностным лицам, специалисты будут заниматься восстановлением общего имущества многоквартирного дома. Работы пройдут за счет разных источников финансирования - регионального и местного бюджетов.

Алиханов добавил, что окна выбило в том числе в прилегающих домах.

- Все они будут восстановлены, в ближайшее время начнем работы, - написал он. - Средства будут выделены завтра, работы начнут скоро. Постараемся максимально быстро все восстановить.

Напомним, взрыв в пятиэтажке произошел в третьем часу дня. Первую помощь в эвакуации из горящих квартир оказали соседи и прохожие.