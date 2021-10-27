В Калининграде мужчина разбирал на запчасти чужие припаркованные автомобили

В Калининграде пойман местный житель, который специализировался на краже автомобильных запчастей. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, уже установлена причастность мужчины к трем аналогичным эпизодам. Все кражи совершались в Центральном районе города.

- В одном из городских СНТ подозреваемый ночью разбил заднее стекло в автомобиле Renault Logan и похитил изнутри три двери, четыре коврика и аккумулятор, - уточняет пресс-служба ведомства. - В другом случае мужчина снял колеса с автомобиля Dacia Sandero, припаркованного у одного из домов по улице 1-я Большая Окружная.

39-летний калининградец уже признал свою вину. Полицейские проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям, совершенным в городе.