Туристы начали отказываться от забронированных туров в Калининград

Туристы у Кафедрального собора в Калининграде Фото: Иван МАРКОВ

Из-за введения в Калининградской области новых ограничений с 28 октября по 7 ноября туристы начали отказываться от ранее забронированных туров в Калининград. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на крупнейшие туристические компании.

- В некоторых крупных компаниях фиксируют аннуляцию каждого пятого оплаченного тура в Калининградскую область, - заявляют представители ассоциации. - В одном из самых крупных туроператоров по России, компании «Дельфин», «Вестнику АТОР» сообщили, что на момент вечера 26 октября об отказе от оплаченных туров в Калининград на даты с 1 по 7 ноября сообщили уже около 20% туристов. В компании прогнозируют, что отказы могут быть и дальше, но, скорее всего, они не превысят 30%.

АТОР уточняет, что аннуляции проходят без штрафных санкций или с минимальными удержаниями.

- Однако после аннуляции тура (а подавляющее большинство туроператоров внутреннего туризма продает только туры с наземным обслуживанием, без авиабилетов), проблемы туристов вовсе не заканчиваются. Им предстоит разбираться с аннуляцией билетов, - добавляет пресс-служба АТОР.

Гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин также сообщает, что почти 100% бронирований в Калининград предполагают авиаперевозку с континентальной части РФ.

- Это означает, что туристам нужно общаться с авиакомпаниями и просить о возврате денежных средств. Но авиакомпания может не расценить локдаун как форс-мажор, ведь запрета на въезд в регион нет, - поясняет Ромашкин.