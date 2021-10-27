Андрей Ермак: «Все парки и заповедники открыты, туристы могут приезжать в Калининградскую область»

Андрей Ермак Фото: Александр Подгорчук

Министр культуры и туризма Калининградской области продолжил приглашать туристов в регион, несмотря на введение новых антиковидных ограничений с 28 октября по 7 ноября. Слова министра передает Ассоциация туроператоров на своем официальном сайте.

- Туристы могут приезжать в Калининградскую область. Они могут проживать и питаться в отелях, есть стритфуд. Все парки и заповедники открыты, а именно для их посещения приезжает в Калининградскую область большинство туристов, - говорит Ермак.

По словам министра, незначительное количество аннуляций бронирований в регионе уже видят. Но, по его словам, обычно причина чисто финансовая - «на семью из 4 человек делать ПЦР-тесты будет обременительно».

Ассоциация также добавляет, что в некоторых крупных компаниях, занимающихся организацией туров в Калининград, аннуляций пока не было, однако количество бронирований сократилось после объявления ограничений.

- Но все-таки заявки есть: бронируют в основном зимние заезды, - сообщает директор по стратегическому развитию туроператора «Мультитур» Маргарита Назарова.