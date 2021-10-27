В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 27 октября нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в среду, 27 октября, в течение дня отключено электричество более чем на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 12 часов света не будет на:
ул. Нарвская 81,91,91а,
ул. Гайдара 91;
До 18 часов электричество отключено на:
ул. Старокаменная 6,
ул. Орудийная 36-66,74,15,15а,17,21,
ул. Орудийная 6-14а,
ул. Братская 8,10,
ул. Береговая 38,
ул. Уфимская 11,
ул. А. Невского 36,38-38в,40,31-37,
ул. Береговая 40,
светофор ул. А. Невского 33
ул. Невского 1-5,5б, 23-27,
ул. Потёмкина 2-6,16,
ул. Курортная 2-4а,
ул. Краснокаменная 28,25а,
ул. А.Невского 68а,70-70б,
ул. Куйбышева 171-177 (откл. лифты),
пер. Майский 2,
пр-т Московский 8-10,14-38,
ул. Мариупольская 2-12, 1-9(откл. лифты),24,
пр-т Советский 236,
ул. Октябрьская 79,79 (а,б),
ул. Воздушная 4-10,12-20,
пер. Воздушный 4,
ул. Воздушная 30-52,
ул. Красносельская 4(а,б,в),28,30(а,б),17а,45,
ул. Ватутина 6-16,7-17,
пр-т Победы 62,70,
ул. Воздушная 4-22, 21-31,
пер. Воздушный 4,
ул. Радистов 2-10,1-11,
ул. Красносельская 45-51,
ул. Матросская 2-4,
ул. Белинского 63а,65,
ул. Менделеева 20а.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 09.00 до 18.00 –
пр-т Московский 8-12,
ул. Марш. Баграмяна 18,
ул. Мариупольская 2-12,16-18, 1-13,
ул. Красноярская 1-5,
ул. Ген. Буткова 1;
с 10.00 до 15.00 –
ул. Ростовская 22-30,
с 10.00 до 20.00 –
ул. Солнечногорская 57а,59,
ул. Луганская 2-10,
ул. Энергетиков 2,27,
ул. Подп. Емельянова 230б,280в.