В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 27 октября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 27 октября, в течение дня отключено электричество более чем на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на:

ул. Нарвская 81,91,91а,

ул. Гайдара 91;

До 18 часов электричество отключено на:

ул. Старокаменная 6,

ул. Орудийная 36-66,74,15,15а,17,21,

ул. Орудийная 6-14а,

ул. Братская 8,10,

ул. Береговая 38,

ул. Уфимская 11,

ул. А. Невского 36,38-38в,40,31-37,

ул. Береговая 40,

светофор ул. А. Невского 33

ул. Невского 1-5,5б, 23-27,

ул. Потёмкина 2-6,16,

ул. Курортная 2-4а,

ул. Краснокаменная 28,25а,

ул. А.Невского 68а,70-70б,

ул. Куйбышева 171-177 (откл. лифты),

пер. Майский 2,

пр-т Московский 8-10,14-38,

ул. Мариупольская 2-12, 1-9(откл. лифты),24,

пр-т Советский 236,

ул. Октябрьская 79,79 (а,б),

ул. Воздушная 4-10,12-20,

пер. Воздушный 4,

ул. Воздушная 30-52,

ул. Красносельская 4(а,б,в),28,30(а,б),17а,45,

ул. Ватутина 6-16,7-17,

пр-т Победы 62,70,

ул. Воздушная 4-22, 21-31,

пер. Воздушный 4,

ул. Радистов 2-10,1-11,

ул. Красносельская 45-51,

ул. Матросская 2-4,

ул. Белинского 63а,65,

ул. Менделеева 20а.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.00 до 18.00 –

пр-т Московский 8-12,

ул. Марш. Баграмяна 18,

ул. Мариупольская 2-12,16-18, 1-13,

ул. Красноярская 1-5,

ул. Ген. Буткова 1;

с 10.00 до 15.00 –

ул. Ростовская 22-30,

с 10.00 до 20.00 –

ул. Солнечногорская 57а,59,

ул. Луганская 2-10,

ул. Энергетиков 2,27,

ул. Подп. Емельянова 230б,280в.