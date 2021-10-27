В Калининградской области за сутки сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Два человека пострадали в результате наездов во вторник, 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Станочной водитель «Дэу» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 38-летнюю женщину. Пешеход получила телесные повреждения, водитель с места происшествия скрылся.

На улице Гурьевской в поселке Малое Исаково водитель «Рено» сбил 48-летнего мужчину, который находился на проезжей части без цели перехода. Он получил телесные повреждения.