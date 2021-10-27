Калининград вошел в десятку популярных городов для поездок в нерабочую неделю в ноябре

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Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать с 30 октября по 7 ноября в России и насколько изменился спрос на отдых в России на ноябрьские каникулы после введения ковидных ограничений в стране.

Как оказалось, туристы не отказываются от поездок по стране и активно бронируют отдых в ноябре. Аналитики сайта отмечают, что интерес россиян на путешествия по стране растет на 260% с 30 октября по 15 ноября. Данные предоставлены относительно предыдущих двух годов.

В десятку популярных городов для поездок с 30 октября по 15 ноября вошли российские города: Ялта, Санкт-Петербург, Сочи, Кисловодск, Москва, Казань, Калининград, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Пятигорск.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют жилье для отдыха в ноябре от 2 до 7 ночей и тратят на проживание от 1,4 до 10 тысяч рублей в сутки. Чаще всего туристы бронируют отели (57%) и квартиры (39%).

Десятка популярных городов для поездок по России в нерабочую неделю в ноябре:

Ялта – 2525 руб. / 6 ночей,

Санкт-Петербург – 2691 руб. / 4 ночи,

Сочи – 2169 руб. / 7 ночей,

Кисловодск – 1679 руб. /7 ночей,

Москва – 3758 руб. / 2 ночи,

Казань - 3968 руб. / 3 ночи,

Калининград – 1662 руб. / 7 ночей,

Ростов-на-Дону – 1416 руб. / 2 ночи,

Петрозаводск – 9914 руб. / 2 ночи,

Пятигорск – 3092 руб. / 2 ночи.