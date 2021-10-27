35 школьников, 103 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 388 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 328 случаев ОРВИ, 32 пневмонии и 28 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 103 пенсионера;

- 9 медицинских работников;

- 6 работников образования;

- 29 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 8 работающих на промышленных предприятиях;

- 14 работников транспортных предприятий, водителей;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника с/х предприятий;

- сотрудник охранного предприятия;

- 4 сотрудника предприятий бытовых услуг;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 3 сотрудника банков;

- вахтовик;

- 53 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 35 учащихся;

- 4 студента в 4 образовательных учреждениях;

- 103 неработающих.