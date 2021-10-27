35 школьников, 103 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 388 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 328 случаев ОРВИ, 32 пневмонии и 28 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 103 пенсионера;
- 9 медицинских работников;
- 6 работников образования;
- 29 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 8 работающих на промышленных предприятиях;
- 14 работников транспортных предприятий, водителей;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника с/х предприятий;
- сотрудник охранного предприятия;
- 4 сотрудника предприятий бытовых услуг;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 3 сотрудника банков;
- вахтовик;
- 53 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 35 учащихся;
- 4 студента в 4 образовательных учреждениях;
- 103 неработающих.