В Калининграде сиделка украла у пенсионерки более 100 тысяч рублей

В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег у страдающей деменцией пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пенсионерка с весны проживала в частном пансионате, где за ней ухаживала 49-летняя сиделка. В сентябре няня оформила на подопечную банковскую карту, загрузила на свой телефон мобильное приложение и получила доступ к ее банковским счетам и вкладам.

Сиделка перевела на новую карту в общей сложности 114 тысяч рублей, при этом часть денег потратила, а 50 тысяч перевела на другую принадлежащую ей карту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств».