Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 388 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 226 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 8,
Багратионовский городской округ - 12,
Озерский городской округ – 6,
Балтийский городской округ – 3,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 10,
Полесский городской округ – 13,
Гурьевский городской округ - 25,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 9,
Светловский городской округ - 9,
Зеленоградский городской округ – 13,
Светлогорский городской округ – 6,
Краснознаменский городской округ – 7,
Славский городской округ – 7,
Советский городской округ - 6,
Мамоновский городской округ – 5,
Черняховский городской округ – 8,
Неманский городской округ – 8,