Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 388 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 226 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 8,

Багратионовский городской округ - 12,

Озерский городской округ – 6,

Балтийский городской округ – 3,

Пионерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 10,

Полесский городской округ – 13,

Гурьевский городской округ - 25,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 9,

Светловский городской округ - 9,

Зеленоградский городской округ – 13,

Светлогорский городской округ – 6,

Краснознаменский городской округ – 7,

Славский городской округ – 7,

Советский городской округ - 6,

Мамоновский городской округ – 5,

Черняховский городской округ – 8,

Неманский городской округ – 8,