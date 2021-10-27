Бастрыкин поручил предоставить доклад о невыплате зарплаты в Калининградской области

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по нескольким уголовным делам о невыплате зарплаты в Калининградской области. Поручение дано и. о. руководителя регионального управления СК в ходе оперативного совещания в среду, 27 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, в регионе имеется непогашенная задолженность по заработной плате перед 1500 работниками 12 предприятий.

«Главе ведомства доложено о проблемах при разрешении в суде вопросов, связанных с арестом имущества предприятий, находящихся в стадии банкротства. Александр Бастрыкин акцентировал внимание на том, что возврат долгов по заработной плате является приоритетным при банкротстве и необходимо обжаловать решения судов в тех случаях, когда они препятствуют защите интересов работников обанкротившихся предприятий», - заявили в пресс-службе Следственного комитета России.