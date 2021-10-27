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Общество27 октября 2021 15:27

В Калининграде задержали мошенника, переклеившего штрих-код с дешевого товара на дорогой

Инцидент произошел в торговом центре на улице Согласия
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который решил сэкономить при покупке дорогостоящего инструмента. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в торговом центре на улице Согласия. Мужчина заменил ценник на аппарате для сварки полипропиленовых труб, прикрепив к нему штрих-код с более дешевой модели. Ущерб составил порядка 18 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 35-летний житель Калининграда. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Приобретенный им товар был изъят, а фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.