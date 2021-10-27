В Калининграде на жилой дом впервые установят солнечные панели, от них будут подавать свет в подъезд

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В Калининграде впервые на ремонтируемом доме разместят солнечные батареи, которые будут вырабатывать электроэнергию. Об этом в среду, 27 октября, сообщил руководитель регионального фонда капитального ремонта Олег Туркин.

Преобразовать предстоит дома № 20-24, 18, 26 на набережной Баграмяна неподалеку от Музея Мирового океана.

- Мы будем пробовать «зеленую энергетику». «Мы - экофрендли» - вот наш девиз. На доме № 18 на набережной Баграмяна повесим фасадные солнечные панели, которые будут генерировать электричество и подавать его в сеть дома для компенсации общедомовых нужд. Мы постараемся подсветить весь подъезд за счет этих солнечных панелей, - сказал Олег Туркин.

По его словам, на фасаде пока в тестовом режиме закрепят 16 квадратных метров панелей. Если они себя покажут хорошо, такой подход будет использован и на других домах в Калининграде.

- Мы подписываем договор. Постараемся успеть до Нового года повесить панели, - заключил Олег Туркин.