Калининградец получил 4 года колонии за избиение знакомого топором

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде вынесли приговор местному жителю, причинившему своему знакомому тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
В декабре прошлого года на улице Шишкина в Калининграде мужчина ударом топора сломал руку своему знакомому, из-за чего впоследствии она перестала нормально сгибаться.
В судебном заседании подсудимый виновным себя не признал.
Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.