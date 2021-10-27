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Общество27 октября 2021 15:56

Калининградец получил 4 года колонии за избиение знакомого топором

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде вынесли приговор местному жителю, причинившему своему знакомому тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В декабре прошлого года на улице Шишкина в Калининграде мужчина ударом топора сломал руку своему знакомому, из-за чего впоследствии она перестала нормально сгибаться.

В судебном заседании подсудимый виновным себя не признал.

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.