В Калининграде в 2022 году отремонтируют дом с барельефами на пересечении ул. Озерова и Горького

. Фото: Google

В Калининграде в планах на 2022 год стоит ремонт большого дома с арками на пересечении улиц Озерова и Горького. Об этом в среду, 27 октября, сообщил руководитель регионального фонда капитального ремонта Олег Туркин.

- Это большой и знаковый дом в Калининграде. Мы его ремонт разбили на этапы. Первый этап - с улицы Озерова. Там есть красивые барельефы на входной группе. Мы их обязательно восстановим, - сказал Олег Туркин, отметив, что вместо железных листов будут установлены двери, стилизованные под исторические.

Начать эту работу планируют в 2022 году.