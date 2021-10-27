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Общество27 октября 2021 17:13

В структуре областного правительства появятся три новых министерства и два агентства

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Облдума согласовала изменение структуры регионального правительства. В нем появятся три новых министерства и два агентства. Соответствующий вопрос был рассмотрен в среду, 27 октября, на заседании комитета по законодательству.

Так, агентство по архитектуре и градостроению будет преобразовано в министерство градостроительной политики, а агентство по делам молодежи – в министерство молодежной политики. Также будет образовано министерство по муниципальному развитию и внутренней политике.

В структуре правительства появятся и два новых агентства - агентство по рыболовству и агентство мелиорации.