В структуре областного правительства появятся три новых министерства и два агентства

. Фото: Александр Подгорчук

Облдума согласовала изменение структуры регионального правительства. В нем появятся три новых министерства и два агентства. Соответствующий вопрос был рассмотрен в среду, 27 октября, на заседании комитета по законодательству.

Так, агентство по архитектуре и градостроению будет преобразовано в министерство градостроительной политики, а агентство по делам молодежи – в министерство молодежной политики. Также будет образовано министерство по муниципальному развитию и внутренней политике.

В структуре правительства появятся и два новых агентства - агентство по рыболовству и агентство мелиорации.