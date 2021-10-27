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Спорт27 октября 2021 17:20

Калининградская спортсменка выиграла всероссийские соревнования по борьбе

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Тверской области прошел ежегодный турнир по спортивной борьбе «Славянские Поляницы» среди девушек не старше 18 лет. Призовые места в десяти весовых категориях оспорили 129 спортсменок из 32 регионов Российской Федерации.

Статус одной из наиболее перспективных представительниц отечественной женской борьбы подтвердила калининградка Екатерина Радышева. Она стала первой из 13 сверстниц массой до 57 килограммов.

Екатерина провела три поединка, не отдав ни одного технического балла. Одолев сопротивление соперниц из Сахалинской и Тюменской областей, калининградская спортсменка в финале выиграла у Алины Шелухиной из Московской области со счетом 2:1. И это несмотря на повреждение ребра, полученное еще на старте турнира.