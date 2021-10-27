В Калининградской области введут понятие «исторический дом»

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В Калининградской области решено уделять больше внимания историческим зданиям довоенной постройки. Появится даже особое понятие «исторический дом». Об этом в среду, 27 октября, сообщил руководитель регионального фонда капитального ремонта Олег Туркин.

- У нас есть законодательная инициатива - введение понятия «исторический дом». То есть все дома до 1945 года постройки признать историческими. Это определение будет накладывать определенные условия эксплуатации этого объекта. Да, это не объект культурного наследия, но это позволит нам лучше и внимательнее следить за архитектурным обликом этих домов, уйти от несанкционированной рекламы, - сказал Олег Туркин.

Он выразил надежду, что эта законодательная инициатива реализуется до конца 2021 года.