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Общество27 октября 2021 18:27

Стало известно, сколько жителей Калининградской области уже поучаствовали в переписи населения

Данные озвучили на заседании комиссии
Николай Литвинов
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Фото: Александр КАТЕРУША

В среду, 27 октября, состоялось заседание комиссии Калининградской области по проведению Всероссийской переписи населения. По данным Калининградстата, на сегодняшний день переписано более 300 тысяч жителей, из них почти треть - на портале госуслуг.

- Я вчера прошел перепись через портал. Очень удобно. У меня на это ушло минут десять, - рассказал на заседании губернатор Антон Алиханов и призвал жителей области дистанционно участвовать во Всероссийской переписи населения.

Пройти перепись по-прежнему можно тремя способами: переписаться самостоятельно в интернете на портале госуслуг, дождаться переписчика или прийти на стационарный участок (их перечень приведен на сайте Калининградстата).

Всероссийская перепись населения будет проходить по 14 ноября 2021 года.