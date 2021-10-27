В Черняховске открыли новую парковку для туристических автобусов

. Фото: Правительство Калининградской области

Комфортная парковка для туристических автобусов и легковых автомобилей появилась в центре Черняховска. Здесь же есть место для отдыха: беседки, лавочки, велопарковка и стационарный туалет.

- Благоустройство сделано в рамках проекта TwoPack (туалет + парковка), - рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак. - Туринфраструктурный проект мы начали реализовывать в этом году. Губернатор нас поддержал с идеей «организация мест массового отдыха» в формате, который востребован туроператорами. Черняховск - яркий пример того, как должна быть реализована программа по обустройству массовых мест отдыха. Здесь сделано все правильно. Отсюда стартует кольцевой туристический маршрут, который здесь же заканчивается. Если такие проекты будут и дальше реализовываться в регионе, то это очень поможет туроператорам для сопровождения организованных групп.