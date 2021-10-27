Мэрия Калининграда сообщила о планах благоустройства территории возле Дворца спорта «Юность»

. Фото: мэрия Калининграда

В четверг, 28 октября в 17:00, Калининградский центр развития «ГорПросвет» приглашает жителей города обсудить проект развития территории прилегающей к Дворцу спорта «Юность». Как сообщает пресс-служба мэрии, площадь благоустраиваемой территории составляет 2.2 гектара.

Планируется, что возле «Юности» появится большая туристическая площадь с возможностью парковки автобусов для высадки и ожидания пассажиров. На территории разместят нестационарные торговые объекты и детские площадки. Существующую парковку отремонтируют с устройством зеленых насаждений и увеличением вместимости за счет реорганизации территории.

Вопросы от горожан принимаются в группах в соцсетях «Администрация Калининграда» и «ГорПросвет».