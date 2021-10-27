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Здоровье27 октября 2021 19:12

В минздраве сообщили, как во время локдауна будут работать медучреждения Калининградской области

Ведомство опубликовало график
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Дни с 28 октября по 7 ноября в Калининградской области объявлены нерабочими, однако медицинской сферы это практически не коснется. В региональном министерстве здравоохранения Калининградской области сообщили о том, что все поликлиники региона продолжат работать без выходных дней по оказанию неотложной помощи, в том числе на дому. Расписание будет следующее:

– 28-29 октября, 1-3, 5 ноября – с 8 до 20 часов;

– 30-31 октября, 4, 6, 7 ноября – с 8 до 15 часов.

График работы мобильных прививочных пунктов не меняется.

Городская станция скорой медицинской помощи по-прежнему работает круглосуточно (вызов по телефонам 103 и 112).

Станция переливания крови Калининградской области 28-29 октября и 1-3 ноября работает в обычном режиме. 30 октября – Донорская суббота – с 8.00 до 12.30. 4-7 ноября – выходные дни.