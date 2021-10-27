Антон Алиханов встретился с лидерами фракций областной Думы

Традиционно в преддверии рассмотрения в областном парламенте проекта бюджета на ближайшие три года в первом чтении губернатор обсудил с депутатами основные параметры главного финансового документа региона.

В обсуждении 27 октября приняли участие лидеры фракций политических партий, представленных в областной Думе: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Партия пенсионеров».

Как отметил Антон Алиханов, проект сформирован с максимальной мобилизацией всех возможных ресурсов. Основной – это налоговые и неналоговые доходы: прогноз на 2022 год составляет 57,5 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор отдельно остановился на четырех приоритетных направлениях расходной части бюджета. Первое – это функционирование бюджетной сферы (детские сады, школы, госуслуги, здравоохранение), на которое заложено 57,3 миллиарда рублей – почти 68 процентов всех расходов. При этом в расходах предусмотрен ежегодный рост фонда заработной платы работников бюджетной сферы. Второе большое направление – 10,2 миллиарда рублей, планируется на социальную поддержку населения. Столько же – на развитие инфраструктуры и благоустройство муниципалитетов. Это третье направление. И четвертое – поддержка экономики, развитие предпринимательства. В частности, предусмотрены прорывные проекты на востоке области, где будут строиться крупные предприятия, в том числе в сфере агропромышленного комплекса, которые дадут новые рабочие места.