В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 28 октября нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в четверг, 28 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 18 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на:
ул. Октябрьская 79 к-1,
пр. Калинина 111, 113-115,
пр-кт Московский 8-38,
ул. Мариупольская 1-9, 2-12,
ул. Киевская 139,
ул. Великолукская 2,
пер. Восточный 1-5, 6,
ул. Марш. Новикова 4-12, 7,
ул. Книжная 2а,б, 12-14,
пл. Октябрьская 41-51,
ул. Сосновая 3-5,
ул. Марш. Новикова 17-23,
ул. Минусинская 2-12,
ул. Садовая 23-37,
ул. Киевская 121-123,
ул. Фабричная 5-13,
пл. Октябрьская 8-20,
ул. Осиновая 2-6.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 10.00 до 15.00 –
ул. Ростовская 32,
ул. Осипенко 21,
с 09.30 до 17.00 –
ул. Гайдара 100, 102,
ул. Горького 209б-213,
ул. Нарвская 112, 115, 117(д/сад №55).