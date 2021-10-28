В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 28 октября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 28 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 18 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Октябрьская 79 к-1,

пр. Калинина 111, 113-115,

пр-кт Московский 8-38,

ул. Мариупольская 1-9, 2-12,

ул. Киевская 139,

ул. Великолукская 2,

пер. Восточный 1-5, 6,

ул. Марш. Новикова 4-12, 7,

ул. Книжная 2а,б, 12-14,

пл. Октябрьская 41-51,

ул. Сосновая 3-5,

ул. Марш. Новикова 17-23,

ул. Минусинская 2-12,

ул. Садовая 23-37,

ул. Киевская 121-123,

ул. Фабричная 5-13,

пл. Октябрьская 8-20,

ул. Осиновая 2-6.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 15.00 –

ул. Ростовская 32,

ул. Осипенко 21,

с 09.30 до 17.00 –

ул. Гайдара 100, 102,

ул. Горького 209б-213,

ул. Нарвская 112, 115, 117(д/сад №55).