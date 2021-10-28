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Происшествия28 октября 2021 11:31

В Калининграде за сутки сбили двух пешеходов

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в среду, 27 октября, произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Куйбышева водитель «Фольксвагена» при повороте налево сбил 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.

На улице Земнухова водитель «Мазды» не заметил переходившего проезжую часть по «зебре» 44-летнего пешехода. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.