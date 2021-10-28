Калининградские власти расширили список магазинов, которые могут работать в локдаун

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Региональное правительство расширило список организаций, которые могут работать в Калининградской области во время локдауна.

С 28 октября по 7 ноября разрешено работать магазинам, реализующим медицинские, ортопедические и оптико-офтальмологические изделия и оборудование.

Могут работать специализированные магазины детских товаров с долей товаров для детей не менее 70%, а также цветочные магазины.

Напомним, за сутки в регионе было выявлено 396 новых случаев коронавируса.

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