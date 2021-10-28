100 пенсионеров, 14 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 396 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 328 случаев ОРВИ, 26 пневмоний и 42 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 100 пенсионеров;
- 9 медицинских работников;
- 14 работников образования;
- 21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 23 работника транспортных предприятий, водителей;
- 11 работников предприятий пищевой промышленности;
-3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 4 сотрудника с/х предприятий;
- 4 сотрудника охранных предприятий;
- 4 сотрудника предприятий бытовых услуг;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 67 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 8 неорганизованных детей до 6 лет;
- 6 детей, посещающих дошкольные учреждения;
- 28 учащихся;
- 13 студентов в 7 образовательных учреждениях;
- 67 неработающих.