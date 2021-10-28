100 пенсионеров, 14 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 396 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 328 случаев ОРВИ, 26 пневмоний и 42 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 100 пенсионеров;

- 9 медицинских работников;

- 14 работников образования;

- 21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 23 работника транспортных предприятий, водителей;

- 11 работников предприятий пищевой промышленности;

-3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 4 сотрудника с/х предприятий;

- 4 сотрудника охранных предприятий;

- 4 сотрудника предприятий бытовых услуг;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 67 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 8 неорганизованных детей до 6 лет;

- 6 детей, посещающих дошкольные учреждения;

- 28 учащихся;

- 13 студентов в 7 образовательных учреждениях;

- 67 неработающих.