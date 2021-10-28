В Калининграде объявили в розыск водителя, сбившего пенсионерку на ул. Борзова

В Калининграде Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Наезд на пешехода произошел 22 октября на улице Борзова. Водитель темного автомобиля в районе дома № 65 а/2 сбил 62-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. После наезда автомобиль скрылся.

Пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Госавтоинспекция обращается ко всем, кто располагает сведениями о совершенной аварии или местонахождении и личности нарушителя, с просьбой сообщить их по телефонам: 8 (4012) 551-811 или 552-511.