КЖД оставила в расписании только утренние и вечерние рейсы на побережье

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В Калининградской области в период нерабочих дней в расписании пригородных поездов остаются только утренние и вечерние рейсы. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

С 28 октября по 7 ноября курсировать будут только утренние и вечерние поезда со следующим временем отправления:

- из Калининграда в Зеленоградск в 6:38, 17:33, 18:27, 20:00;

- из Зеленоградска в Калининград в 6:43, 7:45, 18:32, 19:25;

- из Калининграда в Светлогорск (через Переславское) в 6:18, 17:28, 18:35;

- из Калининграда в Светлогорск (через Зеленоградск) в 20:00;

- из Светлогорска в Калининград (через Переславское) в 6:30, 7:39, 19:26, 20:33;

- из Пионерского Курорта в Калининград (через Зеленоградск) в 6:05;

- из Зеленоградска в Светлогорск в 21:09;

- 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 ноября из Балтийска в Калининград в 6:33;

- 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 ноября из Калининграда в Балтийск в 17:45.