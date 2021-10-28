В Калининграде нашли похищенные в Польше и Германии грузовики

В Калининградской области обнаружили два седельных тягача, которые числились в международном розыске около трех лет. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Грузовики были угнаны в 2018 году с территории автопарков Польши и Германии. Они были задержаны при попытке поставить их на регистрационный учет в Калининградской области.

«Из Евросоюза в Россию тягачи попали с уже измененными VIN-номерами, однако поставить их на регистрационный учет не удалось. Благодаря сотрудникам Интерпола двух стран изъятый дорогостоящий транспорт передан его законным владельцам», - уточнила подробности операции Светлана Поставничая.