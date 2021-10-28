МФЦ в Калининградской области сокращают дни и время своей работы

С 28 октября по 7 ноября многофункциональные центры в Калининградской области будут работать только пять дней. Об этом сообщил руководитель МФЦ Сергей Корягин.

«Мы временно, до завершения нынешних ограничений, работаем по будням с 9 до 18 часов. Суббота и воскресенье будут выходными днями. В дополнение к этому на следующей неделе выходными в МФЦ также будет День народного единства в четверг, 4 ноября, и пятница, 5 ноября», - сказал он.

В нерабочие дни в МФЦ временно ограничивается перечень предоставляемых услуг. Очно посетить центры «Мои Документы» можно только для того, чтобы получить результаты услуг по ранее поданным заявлениям, либо с целью регистрации, подтверждения личности или восстановления доступа на портале госуслуг.

Иными услугами, которые доступны в электронной форме, можно воспользоваться через портал госуслуг и сервисы ведомств.