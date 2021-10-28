Укравшего кошелек в «Храброво» калининградца задержали по прилете в Симферополь

Транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу кошелька с деньгами в аэропорту «Храброво». Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного отдела МВД на транспорте.

62-летняя калининградка потеряла кошелек и поспешила в линейный отдел. Правоохранители установили, что кошелек взял 33-летний калининградец. Мужчина забрал деньги, выбросил бумажник в мусорку и полетел в Симферополь.

Там его встретили местные сотрудники транспортной полиции и препроводили в отдел. В ходе личного обыска похищенные деньги были обнаружены и изъяты.

Теперь за кражу мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.