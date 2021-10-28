Калининградская сборная по бодибилдингу стала второй на чемпионате России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Тюмени прошел национальный чемпионат в различных категориях бодибилдинга и фитнеса. Лучших определяли почти из 800 представителей 52 регионов РФ.

В активе 18 спортсменов Калининградской области девять наград различного достоинства: четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Победу в категории «фитнес-бикини» среди 11 женщин ростом до 160 сантиметров впервые в карьере одержала Людмила Жаботинская. Первой в бодифитнесе среди девяти соперниц от 40 лет и старше стала Наталья Кононенко.

Илья Эйгер первенствовал среди 15 мужчин ростом от 180 сантиметров и выше в категории «классик-физик», он же стал вторым среди 21 соперника такого же роста и в классическом бодибилдинге.

Алексей Беккер победил в бодибилдинге среди 10 мужчин весом до 80 килограммов и стал вторым среди 10 конкурентов не старше 49 лет и весом до 90 килограммов.

Вице-чемпионом в мужском бодибилдинге среди 13 оппонентов массой до 95 килограммов признали Владислава Дубинина. В абсолютной весовой категории классического бодибилдинга среди мастеров судьи признали форму Алексея Исупова достойной третьего места из шести.

Еще одним бронзовым призером и второй калининградкой в бодифитнесе среди женщин от 40 лет и старше стала Анна Завалина. Общие усилия всей сборной определили калининградскую дружину второй раз в новейшей истории областного спорта на второе место из 52 в общекомандном зачете чемпионата России.