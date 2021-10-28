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Общество28 октября 2021 17:20

В Калининграде отказались от изображения кита на фасаде дома

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Дом будет выглядеть вот так.

Дом будет выглядеть вот так.

Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В Калининграде на фасаде дома № 20-24 на набережной Баграмяна не будут изображать кита. Потому что некоторые горожане усмотрели связь мурала «Девочка и кит» художницы Марии Тельцовой с группами смерти. Хотя логика была другой. Кит – потому что рядом Музей Мирового океана.

В итоге от изображения кита вовсе решили отказаться. Об этом рассказал руководитель регионального фонда капитального ремонта Олег Туркин.

- Мы переговорили с художницей. С учетом того, что есть некоторое специфическое мнение по поводу именно этого изображения, художница сама предложила другой вариант. Это сюжет тоже на морскую тематику, но с другими представителями флоры и фауны, - сказал Олег Туркин.

В ближайшую неделю новый сюжет обещали представить калининградцам на обсуждение.