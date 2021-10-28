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Общество28 октября 2021 17:29

Калининградец угнал машину и катал на ней приятелей

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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Полицейские задержали жителя Светлого, который угнал автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

25 октября неоднократно судимый 34-летний местный житель угнал «Мазду» с улицы Громова и поехал в Пионерский. Там он катал на машине своих друзей, а затем пытался сдать автомобиль на запчасти, однако предложенная цена за машину его не устроила.

Вскоре у машины разрядился аккумулятор, и злоумышленник бросил ее в ближайшем гаражном обществе.

Поданному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».