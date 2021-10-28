В Калининграде преобразят дома на Ленинском проспекте от эстакадного моста до ул. Багратиона

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В 2022 году выделят средства на проектирование и разработку концепции ремонта домов на Ленинском проспекте от эстакадного моста до улицы Багратиона. Об этом сообщил руководитель регионального фонда капитального ремонта Олег Туркин.

- Этот второй этап разделен на четыре комплекса домов. Средства в бюджете предусмотрены на проработку этого вопроса, чтобы в последующем можно было начать капитальный ремонт этих домов. Совместно с председателем филиала Союза архитекторов России в Калининградской области Петром Черненко будет разработана общая концепция. Команда архитекторов будет активно вести работу. Чтобы был баланс между ожиданиями населения и качественной архитектурой, - сказал Олег Туркин.

Концепция и визуализация фасадов домов на Ленинском проспекте будет обсуждаться в том числе на градостроительном совете.