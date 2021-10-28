В надстроенных помещениях сиротского приюта у синагоги не будут организовывать квартиры

Проектировщики и рабочие ориентируются, в том числе, на старые фотографии. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В Калининграде продолжается капитальный ремонт исторического здания сиротского приюта у синагоги. Рабочие надстроили верх здания, чтобы придать крыше исторический вид. Ориентировались в том числе на старые фотографии. Однако, как рассказал глава фонда капитального ремонта Олег Туркин, жить в образованных помещениях никто не будет.

- В рамках капремонта мы не формируем новых площадей. Это будет общее имущество. Жилых помещений там не будет, - сказал Олег Туркин.

Он также пояснил, почему некоторые здания, являющиеся памятниками, могут внешне преображать, а некоторые - нет.

- Есть дома, которые мы можем привести к историческому виду. Пример тому - сиротский приют. Поднять отметку конька крыши позволяют технические условия. Мы ранее провели комплексные обследования здания, усилили конструкции и несущую способность стен. Ведь когда мы поднимаем конек и нагружаем керамической черепицей, а это больше 40 кг на метр квадратный, мы существенно увеличиваем массу и вертикальную нагрузку на здание, - говорит Олег Туркин.

По его словам, в историческую крышу под углом 45 градусов умещается почти 3 этажа.

Как сказал Олег Туркин, в Калининграде есть дома в конце улицы Зоологической, которым при проведении капитального ремонта попробуют вернуть исторический вид крыши.

Напомним, здание приюта у синагоги является объектом культурного наследия.