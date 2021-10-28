Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 396 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 156 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 5,

Багратионовский городской округ - 6,

Озерский городской округ – 5,

Балтийский городской округ – 12,

Пионерский городской округ – 6,

Гвардейский городской округ - 15,

Полесский городской округ – 18,

Гурьевский городской округ - 34,

Правдинский городской округ – 3,

Гусевский городской округ – 22,

Светловский городской округ - 12,

Зеленоградский городской округ – 12,

Светлогорский городской округ – 5,

Краснознаменский городской округ – 6,

Славский городской округ – 16,

Ладушкинский городской округ – 4,

Советский городской округ - 12,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 15,

Неманский городской округ – 26,

Янтарный городской округ – 4.