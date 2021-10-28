Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 396 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 156 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 5,
Багратионовский городской округ - 6,
Озерский городской округ – 5,
Балтийский городской округ – 12,
Пионерский городской округ – 6,
Гвардейский городской округ - 15,
Полесский городской округ – 18,
Гурьевский городской округ - 34,
Правдинский городской округ – 3,
Гусевский городской округ – 22,
Светловский городской округ - 12,
Зеленоградский городской округ – 12,
Светлогорский городской округ – 5,
Краснознаменский городской округ – 6,
Славский городской округ – 16,
Ладушкинский городской округ – 4,
Советский городской округ - 12,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 15,
Неманский городской округ – 26,
Янтарный городской округ – 4.