В Калининграде на бизнесмена завели дело за присвоение денег клиентов

В Калининграде полиция завела два уголовных дела на предпринимателя, занимавшегося строительством коттеджей. Мужчину подозревают в присвоении денег клиентов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

29-летний подозреваемый разместил на бесплатном сайте объявление об услугах строительства индивидуальных жилых домов. В течение 2020 года мужчина получил от двух заказчиков переданные в качестве предоплаты 500 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению.

Сотрудники ОБЭП в ходе обысков в офисе подозреваемого изъяли документацию, имеющую значение для расследования уголовного дела. Расследование продолжается.