Бастрыкин потребовал объяснить, почему Элина Сушкевич находится в СИЗO

Элина Сушкевич. Фото: Александр Подгорчук

После письма президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить об обстоятельствах дела. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, накануне Леонид Рошаль заявил, что дело калининградских врачей оценено неправильно, а судебно-медицинская экспертиза была проведена с ошибками, подчеркнув, что сам «готов сидеть за нее».

Кроме этого, Александр Бастрыкин также потребовал представить обоснование избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.