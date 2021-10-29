В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 29 октября нет света и воды

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде в пятницу, 29 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 32 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на :
ул. Беломорская 17-37, 18,
ул. Стрелковая 7-9, 6,
ул. Лесная 33а,
ул. Озёрная 2-4 9 (и ЦТП),
ул. Б. Пастернака 1-27, 4, 8-26, 30- 34а-г,
ул. В. Высоцкого 20,
ул. И. Франко 2-32,
ул. М. Булгакова 35,
ул. М. Зощенко 23, 35,
ул. М. Цветаевой 50-54,
пр-кт Мира 78-80-80а,
ул. Ермака 5,
ул. Косм. Леонова 21-25а,
ул. Марш. Борзова 100,
ул. Марш. Борзова 93 б, в, 103-103а,
ул. Каштановая аллея 151-155,
ул. Чекистов 113-139,
ул. Марш. Борзова 58, 60-64, 74,
ул. С. Разина 28,
ул. Красная 15-19, 16-18, 26-28,
пер. Чернышевского 2-14,
ул. Банковская 21,
ул. К. Маркса 54-82, 100-118в,
ул. Чернышевского 58-70,
ул. Красная 45,
ул. Чернышевского 28-30,
ул. К. Маркса 42,
ул. Комсомольская 3,
ул. Комсомольская 6, 14-14а,
пр-кт Мира 64,
ул. Маяковского 2-16,
ул. Чернышевского 32.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 10.00 до 14.00 – ул. П. Морозова 34- 44.