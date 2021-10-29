В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 29 октября нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в пятницу, 29 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 32 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на :

ул. Беломорская 17-37, 18,

ул. Стрелковая 7-9, 6,

ул. Лесная 33а,

ул. Озёрная 2-4 9 (и ЦТП),

ул. Б. Пастернака 1-27, 4, 8-26, 30- 34а-г,

ул. В. Высоцкого 20,

ул. И. Франко 2-32,

ул. М. Булгакова 35,

ул. М. Зощенко 23, 35,

ул. М. Цветаевой 50-54,

пр-кт Мира 78-80-80а,

ул. Ермака 5,

ул. Косм. Леонова 21-25а,

ул. Марш. Борзова 100,

ул. Марш. Борзова 93 б, в, 103-103а,

ул. Каштановая аллея 151-155,

ул. Чекистов 113-139,

ул. Марш. Борзова 58, 60-64, 74,

ул. С. Разина 28,

ул. Красная 15-19, 16-18, 26-28,

пер. Чернышевского 2-14,

ул. Банковская 21,

ул. К. Маркса 54-82, 100-118в,

ул. Чернышевского 58-70,

ул. Красная 45,

ул. Чернышевского 28-30,

ул. К. Маркса 42,

ул. Комсомольская 3,

ул. Комсомольская 6, 14-14а,

пр-кт Мира 64,

ул. Маяковского 2-16,

ул. Чернышевского 32.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 14.00 – ул. П. Морозова 34- 44.