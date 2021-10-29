Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье29 октября 2021 12:09

Оперштаб сообщил, сколько в регионе осталось свободных коек для лечения коронавируса и пневмонии

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В больницах Калининградской области по состоянию на пятницу, 29 октября, занято 2126 коек, выделенных для пациентов с коронавирусом и пневмонией, из них 87 коек оборудованы аппаратами для искусственной вентиляции легких. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в медучреждениях области развернуто 2448 коек для лечения COVID-19 и пневмоний.

Напомним, за сутки в регионе был выявлен 401 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ: