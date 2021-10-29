18 студентов, 15 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 401 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 319 случаев ОРВИ, 48 пневмоний и 34 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 137 пенсионеров;

- 6 медицинских работников;

- 15 работников образования;

- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 16 работающих на промышленных предприятиях

- 17 работников транспортных предприятий, водителей;

- 7 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- сотрудник с/х предприятия;

- 5 сотрудников охранных предприятий;

- сотрудник предприятия бытовых услуг;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник гостиницы;

- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 ребенка, посещающих дошкольные учреждения;

- 13 учащихся;

- 18 студентов в 8 образовательных учреждениях;

- 93 неработающих.