18 студентов, 15 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 401 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 319 случаев ОРВИ, 48 пневмоний и 34 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 137 пенсионеров;
- 6 медицинских работников;
- 15 работников образования;
- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 16 работающих на промышленных предприятиях
- 17 работников транспортных предприятий, водителей;
- 7 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- сотрудник с/х предприятия;
- 5 сотрудников охранных предприятий;
- сотрудник предприятия бытовых услуг;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник гостиницы;
- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 ребенка, посещающих дошкольные учреждения;
- 13 учащихся;
- 18 студентов в 8 образовательных учреждениях;
- 93 неработающих.