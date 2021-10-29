Исторические корпуса пивзавода «Понарт» остеклят до конца года

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжаются восстановительные работы на комплексе старой немецкой пивоварни «Понарт». Как рассказал представитель службы заказчика Владимир Кудинов в соцсетях, сейчас активно идет процесс остекления корпусов довоенной постройки.

- Сохранены все конфигурации оконных проемов, если сравнивать с историческими фотографиями. Предполагается, что до конца года будут полностью остеклены три корпуса «Понарта». Жители это будут видеть в процессе, в течение каждого месяца раз в 10-15 дней будет производиться установка какого-либо комплекта окон, - рассказывает Владимир Кудинов.

Кроме того, рабочие занимаются очисткой фасадов, их сразу обрабатывают специальными растворами, защищающими от влаги и плесени. А оконные и дверные проемы, заложенные в советский период, раскрывают. Еще одна задача - расчистить стены от штукатурки. Цель - показать оригинальную кирпичную кладку, чтобы в будущем ей могли любоваться посетители.

- Идут работы двумя бригадами по устройству кровли с установкой водосточных систем.

Очищено порядка 40 процента подвалов. Полностью демонтируются все бетонные основания для техники советского периода, очищаются все дренажные колодцы и приямки, - говорит Владимир Кудинов.

Напомним, восстановление «Понарта» длится уже не один месяц. Ранее жители Калининграда уже увидели изменения - одно из зданий выкрасили, как было до войны, в белый цвет. Восстановили кирпичную трубу. Очистили территорию и снесли пристройки советских времен. Наконец, убрали страшный забор, поставив прозрачное ограждение. Впереди еще комплекс работ по восстановлению и благоустройству. «Понарт» хотят превратить в современное пространство, где найдется место и кафе, и музею, и филиалу МФЦ.