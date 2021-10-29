Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области был выявлен 401 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 201 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 13,
Багратионовский городской округ - 11,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 5,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 5,
Полесский городской округ – 7,
Гурьевский городской округ - 33,
Правдинский городской округ – 3,
Гусевский городской округ – 20,
Светловский городской округ - 16,
Зеленоградский городской округ – 11,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ – 2,
Славский городской округ – 4,
Ладушкинский городской округ – 4,
Советский городской округ - 45,
Черняховский городской округ – 15,
Неманский городской округ – 2,