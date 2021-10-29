Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области был выявлен 401 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 201 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 13,

Багратионовский городской округ - 11,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 5,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 5,

Полесский городской округ – 7,

Гурьевский городской округ - 33,

Правдинский городской округ – 3,

Гусевский городской округ – 20,

Светловский городской округ - 16,

Зеленоградский городской округ – 11,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 4,

Ладушкинский городской округ – 4,

Советский городской округ - 45,

Черняховский городской округ – 15,

Неманский городской округ – 2,